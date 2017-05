Talentpar blev hædret

Onsdag 10. maj 2017 kl: 15:20

Modtagerne af talentprisen 2017 Katarina Valientova og Martin Sajdak, LS Intertank ApS.

”FDE Fondens talentpris” blev i år uddelt for syvende gang

Prisen gives til en medarbejder, der i sit daglige virke har udvist stort engagement og potentiale og som har gjort en forskel for virksomheden, eller en transportvirksomhed, som har et særligt fokus på fastholdelse og udvikling af talenter - for eksempelv i form af et talentudviklingsprogram

Med ”FDE Fondens Talentpris 2017” følger en pengegave på samlet 50.000 kroner.

Beløbet kan bruges til dygtiggørelse -eksempelvis i form af et fagligt udviklende ophold i en anden virksomhed eller på en uddannelsesinstitution - begge dele gerne i udlandet

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to unge, der modtog FDE Fondens ”Talentpris 2017”, var det unge slovakiske par Katarina Valientova og Martin Sajdak.I sin motivation oplyste FDE Fondens formand, at det unge par var flyttet til Danmark i 2014 med en fælles ambition om en karriere i den danske transportbranche.Bagagen var for Martin Sajdaks vedkommende erfaring med spedition fra familiens virksomhed i Slovakiet og en universitetsuddannelse i transport. Han tog fra starten udfordringen op som Europa-disponent hos LS Intertank om dagen og sprogskole om aftenen. Katarina Valientova startede straks med sprogskole i dagtimerne suppleret med administrativt arbejde i virksomheden.Sprogundervisningen er afsluttet med topkarakterer. Baseret på et tidligere otte-måneders ophold i New Zealand taler de begge engelsk.Hos LS Intertank udmærker de sig begge ved at være yderst engagerede, dygtige og positive medarbejdere, der med åbent sind kaster sig over nye opgaver. Han som Europa-disponent og hun med et stort administrativt ansvar.De har bosat sig med hus i Danmark med en målsætning om lære naboer, nye mennesker og den danske kultur at kende.De vil den danske transportbranche, og de brænder for med flid og engagement at tilegne sig ny viden og påtage sig nye opgaver i virksomheden, fremhævede Jens Iwer Petersen.Talentprisen blev overrakt af tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt (V) sammen med FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.