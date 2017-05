Fynsk virksomhed har krog i affaldet

Onsdag 10. maj 2017 kl: 15:10

Af: Redaktionen Sawo peger på, at kroghejset har en høj kapacitet og ligger i top, hvad angår betjeningshastigheden. Hejset er udstyret med il-gang for hurtig afsætning af tomme kasser og en funktion, der nedsætter tip-hastigheden med to tredjedele ved fuldt læs.









FFV Energi og Miljø ApS beskæftiger sig med renovation og container kørsel.





FFV Energi & Miljø A/S har over 100 års historie bag sig og har rødder i elforsyningen og varmeforsyningen i Faaborg Kommune, der i 2000 blev omdannet til et selskab. I 2002 kom vand, spildevand og renovation til som nye aktiviteter.





