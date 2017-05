Motorvejsnettet får flere ladestandere til el-biler

Onsdag 10. maj 2017 kl: 14:56

E45 - Frederikshavnmotorvejen

E39 - Hirtshalsmotorvejen

Rute 15 - Silkeborgmotorvejen

Rute 18 - Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle N

Rute 21 - Holbækmotorvejen

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - El-biler vil fylde mere og mere i fremtidens transport. Med flere ladestandere sat op på kommercielle vilkår langs motorvejene bliver det grønne transportsystem bundet bedre sammen, så det bliver nemmere for trafikanterne at tage el-bilen, når de skal på længere ture, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).Vejdirektoratet stiller arealerne på rastepladserne til rådighed via udbud. Her får private virksomheder mulighed for at byde ind på at etablere en forretning på de lokaliteter, som de anser som egnet til kommerciel drift af el-lastanderne.De nye ladestandere bliver opstillet af firmaet E.ON Danmark A/S, der netop har vundet et udbud, som Vejdirektoratet har gennemført. De skal stå klar sidst på efteråret og vil kunne betjene alle de gængse typer af el-biler på markedet herhjemme, således at de tilgodeser så mange bilister med el-biler som muligt.- Vi oplever et stigende behov for et mere fintmasket hurtiglader-netværk fra vores kunder. Derfor er det et stort og vigtigt skridt, at vi nu kan opsætte 10 nye hurtigladere på strategiske og attraktive beliggenheder, som, vi ved, danske elbilister længe har efterspurgt, siger Tore Harritshøj, der er administrerende direktør i E.ON.De nye ladestandere bliver opstillet på: