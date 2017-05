- Radioprogram satte fokus på snyd med affaldstransporter

Onsdag 10. maj 2017 kl: 14:50

Af: Redaktionen Ifølge radioprogrammet bliver eksempelvis elektronikaffald håndteret ukorrekt. ITD oplyser, at organisationen ikke kendskab til systematisk fusk blandt sine medlemmer og tager skarpt afstand, hvis der er tale om bevidst snyd med affaldshåndtering.

- Utilsigtede fejl i håndteringen af affald kan forekomme, men det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt, hvis der bevidst fuskes med eksport af affald fra Danmark. Det er først og fremmest til skade for miljøet. Derudover forringer omgåelsen af reglerne konkurrencevilkårene for de virksomheder, der troligt overholder den gældende lovgivning, siger Lasse Kristoffersen, der er politisk konsulent i ITD.ITD støtter op om det konstruktive samarbejde med myndighederne samt det fortsatte kontrolarbejde og myndighedernes dialogbaserede tilgang, der har til formål at forebygge utilsigtede fejl ude i virksomhederne.- Affaldsområdet er tungt reguleret med mange regler, så vi er meget tilfredse med, at myndighederne generelt går i dialog med virksomhederne. Det er til gavn for alle parter, at reglerne bliver fulgt korrekt, så eventuelle fejl i håndteringen og transporten af affald mindskes, siger Lasse Kristoffersen.Interesserede kan høre radioudsendelserne fra P1 Morgen