Lastbilerne falder tilbage

Af: Jesper Christensen Set over perioden fra januar til og med april er der tale om en tilbagegang på 3,4 procent fra 1.696 lastbiler over 3,5 ton sidste år til 1.638 lastbiler i år.Lastbilsalget har været stigende gennem de seneste år og specielt efter 2014. De seneste 24 måneder har ligeledes været stigende, men målt over 12 måneder har efterspørgslen været stabil, mens den de seneste fire måneder har været vigende.Lastbiler op til 16 ton totalvægt har gennem de seneste 12 måneder udgjort 9,3 procent af de samlede registreringer af nye lastbiler i Danmark.