Efterspørgslen efter varebiler er vigende

Onsdag 10. maj 2017 kl: 01:00

Af: Redaktionen Mere præcist har forhandlerne leveret 11.601 varebiler i perioden fra 1. januar til og med 30 april. I april, hvor det også var påske, blev der leveret 2.747 varebiler mod 3.193 i april sidste år. Det skal bemærkes, at påsken sidste år faldt i marts.De Danske Bilimportører fremhæver, at den overordnede tendens er, at efterspørgslen ligger på et højt niveau, om end den er svagt faldende set over de seneste 12 måneder.- Der har i lang tid været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. De mindre fald som vi har været vidner til i april ændrer ikke på vores forventninger til at efterspørgslen forsat vil holde sig på et pænt niveau i 2017, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.Ser man på de enkelte varebilsklasser, har der været en svag vigende tendens for varebilerne under 2.500kg totalvægt målt over de seneste 12 måneder, mens efterspørgslen synes stabil for årets første fire måneder.For varebilsklassen 2.501 - 3.490 kg totalvægt har efterspørgslen været stabil de seneste 12 måneder og med en stigende tendens for 2017. For de største varebiler på 3,5 ton totalvægt har efterspørgslen været svagt faldende på 12 måneders sigt, men stigende i år.















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.