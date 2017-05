Et spørgsmål dukkede op

MODULVOGNTOG:

Tirsdag 9. maj 2017 kl: 22:51

Af: Jesper Christensen Og svaret er, at modulvogntogene i Danmark stadig kører i en forsøgsordning og det gør de i mindst 13 år endnu frem til 2030.





Forklaringen er, at parterne bag de grønne transportaftaler - den davæværende SR-Regeringen, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance - i juni 2014 afsatte 75 millioner kroner til at indrette næsten hele det statslige vejnet til kørsel med modulvogntog. Forsøget blev samtidig forlænget frem til 2030.









DTL forklarer, at det er på grund af EU-jura, at indførslen af modulvogntog er sket som et forsøg, da EU’s vægt- og dimensionsdirektiv indeholder muligheden for modulære koncepter, men samtidig bruger udtryk som "indenlandsk godstransport" og "forsøgsperiode".









Det kan være, at den kommende vejtransportpakke fra EU-Kommissionen gør op med dette forhold, men sandsynligvis får det lov til at fortsætte, da der i flere EU-lande er stor skepsis over for modulkonceptet.









Så enden på det midlertidige i kørslen med modulvogntog i Danmark kan blive en forsøgsordning, der får lov til at fortsætte og fortsætte uden, at politikerne sætter en endelig udløbsdato på ordningen.



