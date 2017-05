FynBus fastholder høj kundetilfredshed

Tirsdag 9. maj 2017 kl: 12:49

Af: Redaktionen Analysefirmaet Epinion har i marts måned 2017 talt med 1.119 buspassagerer i de regionale busser, samt i bybusserne i henholdsvis Odense og Svendborg. Formålet med interviewene var at spørge ind til kundetilfredsheden for en lang række punkter. Herudover har undersøgelsen også givet indblik i kundernes loyalitet og syn på trafikselskabets image. Det skriver FynBus i en pressemeddelelse.Overordnet set ligger kundetilfredsheden stort set på samme høje niveau som i de foregående år, hvor FynBus har markeret sig med resultater i den høje ende af tilfredshedsskalaen.Undersøgelsen viser svagt stigende tilfredshed med prisen for at rejse med bus, den generelle information fra FynBus, FynBus’ hjemmeside og køreplaner, og svagt faldende tilfredshed med ventetiden ved busskifte, antallet af busafgange og afgangs- og ankomsttider. Endelig fortæller undersøgelsen, at der er faldende tilfredshed med billetsystemet, hvilket formentlig skyldes overgangen til rejsekortet.Overordnet set er der tale om en mindre tilbagegang i forhold til kundernes loyalitet, mens FynBus fortsat scorer højt på image, der dækker kundernes syn på troværdighed, pålidelighed og omdømme.”Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat, ikke mindst set i lyset af de fortsat mange forandringer, som kunderne må tåle i forbindelse med de mange vejarbejder og omkørsler i Odense. FynBus vil fortsat arbejde på at give god og rettidig trafikinformation, så den høje tilfredshed kan fastholdes. Herudover har FynBus en væsentlig opgave i at få kunderne vejledt ordentligt over på rejsekortet, og jeg er sikker på, at marts måneds faldende tilfredshed med billetsystemet nok skal blive afløst af en højere tilfredshed, når først kunderne har fået øjnene op for rejsekortets mange fordele, slutter direktør Carsten Hyldborg.FynBus’ kundetilfredshedsundersøgelse gennemføres en gang om året i marts måned. Den samlede kundetilfredshedsundersøgelse kan ses på Fynbus’ hjemmeside.