Biludlejer ansætter driftsdirektør fra konkurrent

Tirsdag 9. maj 2017 kl: 09:50

Af: Redaktionen Ansættelsen af Søren Lithander som ny COO er et led i Sixts vækststrategi med fokus på videreudvikling af Sixt voksende forretning og danske netværk. Søren Lithander skal blandt andet stå i spidsen for udvidelsen af Sixts stationsnetværk samt en lang række vækstaktiviteter, der er sat i gang for at køre Sixt ind i fremtiden som Danmarks mest kundeorienterede biludlejningsselskab.- Vi glæder os hos Sixt meget over ansættelsen af en kapacitet som Søren Lithander, der kommer fra konkurrenten med en dygtig erfaring inden for stationsudvikling og -drift, kundeservice, personaleledelse, netværksudvikling, flådeoptimering samt kvalitetssikring, siger administrerende direktør i Sixt, Philip Schack.- En erfaring, som gavner Sixts fortsatte vækst i et presset marked, hvor kundens behov og den teknologiske udvikling altid skal være i fokus. Hos Sixt lytter vi netop til kunderne, og Søren Lithander vil også på kundeservicesiden bidrage til, at vi er på den teknologiske forkant inden for branchen, siger han videre.Søren Lithander, siger, at det at starte som COO hos Sixt er det rette karriereskridt i hans professionelle virke, da selskabet er båret af en driftig entreprenørånd uden bureaukrati og med en flad organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra idé til konkret handling.- Sixt er kendt som ”klassens frække dreng”, og dermed er der rig mulighed for at bidrage til innovation og videreudvikling af især drift, stationsnetværk, kundeservice og teknologi; herunder for eksempel Sixt Smart Start, der muliggør biludlejning via en iPad hvor som helst og når som helst. Derfor har jeg sagt ja til en ny og spændende position i et ambitiøst selskab, siger den nye driftsdirektør.