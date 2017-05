Odense Letbane kan bygges for 3,3 milliarder kroner

Mandag 8. maj 2017 kl: 11:51

Pristalsreguleringer

Ændringer for 70 millioner kroner

Odense Kommune har købt mere

Grønt græstæppe langs størstedelen af letbanesporet – i stedet for stenskærver og sveller

To nybyggede stitunneler for cyklister og fodgængere ved L. A. Rings Vej og Campusvej

Forskønnelse af byrum langs letbanen med stenbelægning – i stedet for asfalt eller beton

Skiftespor to steder langs letbanen, så en eventuel etape 2 kan tilføjes senere uden længerevarende driftstop

To ekstra togsæt, så letbanen kan have afgang med 7½ minutters interval i dagtimerne – i stedet for hvert 10. minut

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Mikael Hansen I store anlægsprojekter kan det være svært at holde styr på million- og milliard-beløbene. Odense Letbane har derfor fundet det rimeligt at forklare, hvorfor letbanebudgettet er steget fra 2,6 milliarder kroner i 2010 til 3,3 milliarder kroner i 2017.Odense Letbane skriver:”Når man beslutter et stort offentligt byggeri og lægger et budget, bliver det hvert år prisreguleret med en procentsats fastlagt at staten – det såkaldte anlægsindeks. Procentsatsen gælder alle offentlige byggerier i Danmark og altså også Odense Letbane.Reguleringen bliver også kaldt ”fremskrivning”. Og fremskrivningen af letbanens budget er den primære forklaring på, at det er vokset fra 2010 til 2017.Anlægsindekset bliver fastsat i forbindelse med Finansloven, og det varierer fra år til år. Nogle år er det højt, fordi prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen har været stor, og nogle år er det lavt.I årene 2010-2014 har den statsligt fastsatte indeksregulering af letbanens budget således været på 293 millioner kroner. Fra 2014 til 2016 er det blevet fremskrevet med yderligere 89 millioner kroner. Og i 2016-2017 med 60 millioner kroner.Over de syv år er fremskrivningen af budgettet til 2017-priser altså på i alt 442 millioner kroner.””Transportministeriet har i 2013, i forbindelse med udredningsrapporten for Odense Letbane, stillet krav om optimering af en række forhold omkring køreledninger og sportype. Blandt andet at letbanen af hensyn til driftssikkerheden skal køre med strøm fra køreledninger på hele strækningen.Det har medført en budgetforøgelse på 70 millioner kroner”Undervejs i et stort projekt viser der sig ofte nogle nye muligheder og tilpasninger, som alle koster ekstra. Odense Letbane skriver om dette:”Odense Byråd har besluttet sig for en række såkaldte ”tilkøb”. Det er ting, som ikke har været strengt nødvendige for at bygge en letbane, men som kommunen alligevel gerne vil have ind i budgettet for at forbedre det samlede projekt – og som der derfor efterfølgende er bevilget ekstra penge til:Alle disse tilkøb, som er vedtaget af byrådet ad flere omgange i årene 2014-2017, koster tilsammen 178 millioner kroner.”