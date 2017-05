Transport- og logistikvirksomhed har fået ny direktør

Fredag 5. maj 2017 kl: 14:05

Af: Redaktionen Jesper Bejstrup har siden 2013 været Group CFO hos Prime Cargo A/S og har siden 2001 arbejdet i forskellige roller i transport- og logistikindustrien.- Det er med stor begejstring, at jeg overtager ansvaret som CEO for Prime Cargo, og jeg ser frem til sammen med vores dygtige medarbejdere at fortsætte Prime Cargo’s udvikling og skabe de mest værdiskabende logistikløsninger for vores kunder, siger Jesper Bejstrup.Den fratrådte direktør, Morten Nielsen siger om sin afløser:- Jesper og jeg har arbejdet sammen side om side hos Prime Cargo A/S de sidste fire år, og han har et indgående kendskab til virksomheden, dens kultur og medarbejder, og det er med min fulde opbakning, at jeg overlader roret til ham.Prime Cargo er en international speditørvirksomhed med base i Kolding. Prime Cargo har egne kontorer i både København, Stettin, Chicago, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Qingdao, Xiamen, Shenzhen og Ningbo, og agentnet i resten af verden











