Fredag 5. maj 2017 kl: 14:01

Af: Redaktionen - At sende varer på tværs af landegrænser er langt, langt lettere end mange detailhandlere tror. Vi ser hver dag, hvor stor effekt det har på vores kunders vækst, at de har etableret en international salgskanal, siger Ken Allen, der er administrerende direktør for DHL Express, der er en del af Deutsche Post DHL Group.Den nye rapport fremhæver, hvilke markeder og produkter, der har det højeste vækstpotentiale, forbrugernes præferencer og motivation for at handle i udenlandske webshop, og hvilke faktorer, der leder til succes for de webshop, der vil åbne for det udenlandske salg. Endelig fokuserer rapporten også på de muligheder, der ligger i at tilbyde dyre produkter og høj service, fordi udenlandske kunder simpelthen køber for markant mere ad gangen.De største udfordringer, som forbrugerne fremhæver ved at handle i udenlandske webshop, er logistik, tillid, pris og selve købsoplevelsen. På samme tid kan ejerne af webshop nemt tage nogle hurtige skridt for at identificere, udvikle og møde den udenlandske efterspørgsel.

Muligheder for enhver



Ifølge rapporten har udviklingen inden for e-handel affødt et nyt økosystem af underleverandører og færdige løsninger, der kan hjælpe webshop med at tilpasse deres udbud til nethandel med udenlandske kunder. Globale logistikvirksomheder kan hjælpe med at identificere fordele og ulemper ved centrale eller lokale lagre og fulfillment såvel som hvordan hurtige, sikre og fleksible leveringsmuligheder kan være med til at opbygge en langsigtet kundeloyalitet.- Vores erfaring fortæller os, at stort set enhver produktkategori har potentiale til at udvikle dyrere produkter, både ved at udvikle luksusversioner af højere kvalitet og ved at tilbyde overlegen service for at dække behovet blandt de mindre prisfølsomme forbrugere. Muligheden for at gå globalt eller tilbyde dyrere løsninger gælder for mange webshop og på alle markeder. Vores egen dør-til-dør netværk kan servicere enhver webshop, der vil nå nye kunder uden at investere store ressourcer i lager og distribution, siger Ken Allen.Forfatterne til rapporten forventer på baggrund af deres undersøgelser, at e-handel på tværs af landegrænser vil stige med 25 procent hvert år i perioden 2015 til 2020 - fra 300 til 900 milliarder dollar - hvilket er det dobbelte i forhold til den indenlandske vækst i e-handel. Desuden kan webshop skabe en gennemsnitlig vækst på 10-15 procent blot ved at åbne for kunder i udlandet. Endelig kan der også komme et yderligere skub i væksten ved at tilbyde et bedre produkt og en bedre service: De webshop og producenter, der blev analyseret i rapporten, voksede eksempelvis 60 procent hurtigere end andre ved at tilføje en hurtigere leveringsform end konkurrenterne.Rapporten “The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity” bygger primært på analyser og dybdegående interviews udført af et ledende globalt konsulentfirma såvel som over 1.800 svar fra en spørgeundersøgelse blandt butikker og producenter i seks lande.Interesserede kan hente rapporten