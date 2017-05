Hver 10. erhvervschauffør har kørt galt i arbejdstiden

Fredag 5. maj 2017 kl: 12:46

Af: Redaktionen Hver dag kører ansatte i landets virksomheder millioner af kilometer på vejene i arbejdstiden i enten personbil, varevogn, lastbil eller busser. Erhvervskøretøjerne er generelt involveret i mere alvorlige ulykker, da køretøjerne ofte er tungere og større end andre køretøjer.Ifølge Arbejdstilsynet sker 37 procent af alle arbejdsulykker med døden til følge i trafikken. I en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension blandt 1.050 erhvervschauffører, siger 10 procent af bilisterne, der kører erhvervsmæssigt i enten personbil, varevogn, lastbil eller busser, at de en eller flere gange inden for det seneste år har kørt galt, hvor der var skader på køretøjer eller personer.- Der kan ske store materielle og menneskelige skader, når en tungt læsset firmabil, varevogn eller lastbil kommer galt afsted i trafikken. Det er vigtigt, at flere virksomheder sætter fokus på, hvordan de ansatte kører i trafikken, så flere af de her ulykker kan undgås, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.



Uheld kan nedbringes

- Når virksomhederne sætter ind på det her område, så kan de skabe mærkbare resultater i form af færre uheld, færre udgifter til sygedage og skader på køretøjer, men også lavere brændstofsforbrug samt mindre stressede chauffører. Så alle vinder på, at virksomhederne arbejder målrettet med trafiksikkerhed blandt deres chauffører, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.





Uopmærksomme chauffører

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har spurgt de erhvervschauffører, der har kørt galt inden for det sidste år, hvorfor det gik galt.





En stor del af chaufførerne siger, at det var andre trafikanters uventede adfærd, der var skyld i ulykken. Men mange erkender også, at de tjekkede sms, mails, holdt for kort afstand, var trætte eller ikke orienterede sig godt nok.





Netop utilstrækkelig orientering er et problem, når man ser på, hvorfor eksempelvis lastbiler ender i alvorlige ulykker i trafikken, viser den seneste undersøgelse fra Havarikommissionen.













Fakta - tal fra den nye undersøgelse blandt 1.050 erhvervschauffører:



Har du inden for det sidste år været i en situation i arbejdstiden, hvor du kørte galt og hvor der var skader på køretøj eller personer?

Ja, en gang: 7 procent

Ja, flere gange: 3 procent

Nej: 90 procent

Hvorfor kørte du galt (flere svarmuligheder):

Andre trafikanters uventede adfærd: 30 procent

Manglende orientering: 10 procent

Var træt: 8 procent

Var stresset: 8 procent

Var uopmærksom (tjekkede mails, skrev på mobil, kiggede i papirer, talte håndholdt): 6 procent

Manglende køreerfaring: 5 procent

Holdt for kort afstand til forankørende: 5 procent

Kørte mere end fartgrænsen: 4 procent

Sad i egne tanker: 4 procent

Havde travlt: 4 procent

Drak eller spiste: 4 procent

Talte i håndfri mobil: 3 procent

Følte mig presset af arbejdsgiver: 2 procent

Påvirket af ulovlige stoffer: 2 procent

Alkoholpåvirket: 2 procent

Andet: 18 procent

Husker ikke: 3 procent

Ved ikke: 3 procent

Hvor ofte har du inden for det sidste år gjort følgende, mens du sad bag rattet:

Set på din telefon - f.eks. læst en sms, mail eller indhold på internettet: 26 procent

Skrevet på din telefon eller iPad - f.eks. skrevet en sms, mail, søgt efter musik m.m.: 14 procent

Læst i papirer eller på iPad: 16 procent

Tastet på GPS: 42 procent

Tjekket rutevejledning på telefon: 20 procent

Undersøgelse blandt 1.050 erhvervschauffører er udført Userneeds for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension i marts-april 2017.







- Undersøgelsen har blandt andet vist, at ca. halvdelen af de undersøgte 30 lastbilulykker kunne være undgået, hvis lastbilchaufførerne havde taget sig tid til at se sig for og havde fastholdt fokus på trafikken og vejens forløb, siger Mette Fynbo, der er formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.