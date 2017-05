Vognmandsorganisation fremhæver trafiksikker medlemsvirksomhed

Fredag 5. maj 2017 kl: 12:36

Af: Redaktionen DTL’s direktør Erik Østergaard er glad for, at DTL-medlemmet har fået en så fornem placering i offentligheden.- Det her er et eksempel til efterfølgelse for andre virksomheder om, at strategi, markedsføring og synlighed kan betale sig. Ikke alene på bundlinjen, hvor Fredsø Vognmandsforretning har sparet mange penge - men også i den good-will, der følger med at få offentlighedens opmærksomhed på den positive måde. Det her er den gode historie, som vi kunne fortælle mange flere af, hvis medlemmerne hjælper os, siger Erik Østergaard.Juryen bag ved årets Sikker Trafik Erhvervs-pris lagde vægt på, at ledelsen i Fredsø Vognmandsforretning, der har 60 køretøjer, har udformet klare retningslinjer for, hvordan det forventes, at de ansatte kører i trafikken.Direktøren fra Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, citerede ved prisoverrækkelsen Benny Nielsen for et muligt næste udsagn i trafiksikkerhedskampagnen: ”I kan bare køre ordentligt”.De øvrige nominerede til prisen var Carlsberg Danmark, Krüger Aquacare og DSV (Road).





Fredsø Vognmandsforretning fik i 2014 titlen som Årets Transportvirksomhed hos DTL – Danske Vognmænd. Virksomheden vandt også i januar i år DI’s landsdækkende initiativpris blandt 18 regionale nominerede for at tage ansvar for både ansatte, kunder og for det miljø, som virksomheden uundgåeligt påvirker gennem sit virke.





