Trafiksikkerhed blev hædret

Fredag 5. maj 2017 kl: 12:30

Chauffør og arbejdsmiljørepræsentant Kaj Schmidt fra Nagel Transport og Logistik ApS i Padborg.

Hæder til firma og chauffør

Alle vinder med større fokus på trafiksikkerhed

Af: Redaktionen Flere gange de seneste år har der været voldsomme ulykker på vejene, hvor lastbiler eller varevogne har været involveret. I byerne har det blandt andet været i forbindelse med højresvingsulykker, og på motorvejene har der været eksempler på lastbilchauffører, der har været uopmærksomme og har overset en bilkø, som de med voldsom kraft kører ind i.De menneskelige skader kan være meget voldsomme, når erhvervskøretøjer er involveret i trafikulykker, da der er tale om køretøjer, der ofte er store og tunge. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne gør en ekstra indsats for at forebygge ulykker med deres køretøjer på vejene. Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at når virksomhederne sætter fokus på de ansattes kørsel, så bliver kørslen mere sikker, og uheld kan undgås.På trafiksikkerhedskonferencen torsdag blev der uddelt hæderspriser til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats med at gøre de ansattes kørsel mere sikker og til en medarbejder, der med sin ildhu har fået sine kollegaer og arbejdsplads til at sætte endnu større fokus på trafiksikkerheden i arbejdstiden.Fredsø Vognmandsforretning ApS fra Nykøbing Mors vandt Sikker Trafik Erhvervprisen 2017, mens prisen Årets Ildsjæl gik til- De to vindere fortjener fuldt ud priserne, da de begge har stået bag initiativer, der gør erhvervskørslen mere sikker i Danmark. Det gavner os alle, når chauffører i tunge køretøjer er mere opmærksomme og kører efter forholdene, da det betyder, at uheld og ulykker kan undgås, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.- Når virksomhederne sætter ind på det her område, kan de skabe mærkbare resultater i form af færre uheld, færre udgifter til sygedage og skader på køretøjer, men også lavere brændstofforbrug samt mindre stressede chauffører. Så alle vinder på, at virksomhederne arbejder målrettet med trafiksikkerhed blandt deres chauffører, sagde underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension, der overrakte prisen til Årets Ildsjæl.Juryen, der har fundet vinderne af Sikker Trafik Erhvervprisen 2017 og Årets Ildsjæl, består af Rådet for Sikker Trafik, politiet, Forsikring & Pension samt DI.



Med sine 60 køretøjer repræsenterer Fredsø Vognmandsforretning ApS de mange mellemstore transportvirksomheder, der er i Danmark.

Firmaet vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2017, fordi ledelsen har udformet klare retningslinjer for, hvilken trafikal adfærd chaufførerne forventes at udvise i forhold til både andre trafikanter og kunder. Alle lastbiler har hastighedsbegrænsning på 82 km/t., og chaufførerne skal puste i en alkolås, før de kan starte lastbilerne. Med et elektronisk system holder firmaet øje med de ansattes kørsel - eksempelvis hastighed, og medarbejderne kan via en app se, hvordan de kører i forhold til de øvrige chauffører.

Oplysningerne bruges som et vigtigt redskab for ledelsen til ugentlig dialog med chaufførerne. Resultaterne er ikke udeblevet. Mere trafiksikker kørsel, lavere forsikringspræmier, lavere udgifter til brændstof og vedligeholdelse og mindre pressede chauffører. Alt sammen er med til sikre, at der sker færre uheld og ulykker.

Fredsø Vognmandsforretning gør sig derfor fuldt ud fortjent til prisen som årets vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen.

Årets ildsjælepris går til Kaj Schmidt, der er chauffør og arbejdsmiljørepræsentant hos Transportfirmaet Nagel Liller A/S i afdelingen i Vejle.

Han har bidraget til kurser i trafiksikkerhed og arbejdsmiljø, og han har desuden stået bag initiativer, der rækker ud over virksomheden selv. Det sker blandt andet som "højresvingsambassadør", hvor han underviser andre chauffører i, hvordan man svinger sikkert til højre og undgår højresvingsulykker.

Han er også med til at få udbredt projektet "DocStop" til Danmark, så udenlandske chauffører i Danmark kan få hurtig adgang til den rette lægehjælp, og man derved kan forebygge eventuelle ulykker på grund af sygdom.

Kaj Schmidt fra transportfirmaet Nagel Liller A/S imponerer med sin vedholdenhed, når han går i dialog med myndigheder og organisationer for at fremme chaufførernes sikkerhed på vejene, og han deler åbent ud af sine erfaringer internt og eksternt. Derfor vinder han Sikker Trafik Erhvervs Ildsjælepris 2017.

Jury og vindere af Sikker Trafik Erhvervprisen 2017. Fra venstre ses: Kim Christiansen, Rigspolitiet, Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik, Emil Nielsen, Frederik Nielsen samt Benny Nielsen, direktør, Fredsø Vognmandsforretning ApS, Michael Svane, branchedirektør, DI, Hans Reymann-Carlsen, underdirektør, Forsikring & Pension, Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik.





