2016 indeholdt store investeringer og mange nye kundeaftaler

Fredag 5. maj 2017 kl: 11:46

Af: Redaktionen Fra Frode Laursen A/S lyder det:“Vores medarbejdere har med høj kvalitet og effektiv drift igen leveret en stor indsats. Deres indsats har betydet såvel fastholdelse af eksisterende kunder, som nye kunder med opstart i 2017!.I et stærkt konkurrencepræget marked for logistikydelser konstaterer Frode Laursen A/S, at koncernens nordiske logistiksystem med multishare logistiksystemer indenfor dagligvarer, bliver valgt af flere og flere leverandører og grossister i Norden.Kernen i Frode Laursen A/S’ setup er, at ressourcerne bliver delt af flere - det vil sige, at flere dagligvareleverandører deler samme lager og transport, så de opnår en særlig proceseffektivitet, og en mere miljørigtige løsning, fordi dele-lagre og fyldte lastbiler reducerer både energiforbrug og CO2-udledning. Samtidig kan leverandørerne sammen med Frode Laursen yde en bedre service overfor dagligvaregrossister og butikker i hele Norden, der effektivt kan få hyppigere leverancer.I løbet af 2016 har Frode Laursen A/S købte grundarealer i Sverige og Finland for at sikre den fremtidige ekspansion. Frode Laursen har nu over 460.000 kvadratmeter lager under eget tag. I år sætter koncernen gang i nye udvidelser i Sverige, der omfatter yderligere 42.000 kvadratmeter lager.Samtidig investerer koncernen løbende i nye, miljørigtige lastbiler med for eksempel biodiesel, HVO og gas som drivmiddel. Trafiksikkerheden øges med investering i blandt andet automatisk nødbremsesystemer - og sporassistent-systemer, som udløser en alarm hvis man kører på midterstriber eller sidestriber.







På it-siden fremhæver Frode Laursen, at digitalisering og anvendelse af den nyeste teknologi er kommet mere i fokus. Digitalt tager koncernen initiativer, der øger effektivitet i hele forsyningskæden - eksempelvis øget anvendelse af systemer, der giver online information fra alle biler. Teknologisk undersøger Frode Laursen A/S mulighederne for øget anvendelse af flere automationsløsninger på lagerhotellerne.





Fakta om Frode Laursen Gruppen

Frode Laursen Gruppen omfatter udover Frode Laursen A/S også IN- STORE A/S samt delejede Skanol A/S og Agri-Norcold A/S.







Dagligvarer - FMCG (tør-, køl- og frostvarer)

Byggematerialer

Benzin og olie distribution, samt farligt gods

Recycling transporter Den samlede omsætning for hele gruppen var i 2016 på 2.500 millioner kroner. Gruppen beskæftiger over 2.300 medarbejdere, heraf 1.300 i Danmark. Dagligt kører 750 egne lastbiler og 450 vognmænd for gruppen



