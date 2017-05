Stor transportkoncern med hovedsæde i lille by forventer at vokse

Fredag 5. maj 2017 kl: 11:32

Af: Jesper Christensen - Vi ser tydelige tegn på en bedre balance mellem udbud af kvalitetsydelser indenfor logistik og efterspørgslen af samme. Vi ser en stor konkurrencemæssig fordel i at have stor andel af egne lastbiler og chauffører, sammenlignet med vores konkurrenter, siger direktør Anders Balle.Han peger på, at den største opgave hos Frode Lauren bliver at sikre kapacitet, herunder særligt medarbejdere og ikke mindst kvalificerede chauffører.- Vores interne uddannelse af alle chauffører, uanset nationalitet, medvirker til øget sikkerhed og god transportkvalitet for vores kunder, siger han og peger på, at koncernens løbende investeringer i teknologi og it vil bidrage til en yderligere konkurrencemæssig fordel. Derfor forventer Frode Laursen stigende omsætning og indtjening i 2017.Frode Laursen kom ud af 2016 med et overskud før skat på 21,5 millioner kroner. Omsætningen var på 1.854 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 251 millioner kroner. Koncernens soliditetsgrad var på 44 procent.I 2015 var overskuddet på 20 millioner kroner, omsætningen 1.734 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 251 millioner kroner og soliditetsgraden på 42,6 procent.