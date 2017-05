Stor færdselsindsats i Østjylland havde opbakning fra borgerne

Fredag 5. maj 2017 kl: 11:10

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Østjyllands Politi stillede op flere steder i Odder og Aarhus, hvor de kontrollerede fart, manglende seler, spirituskørsel med mere. Politiet holdt også øje med lastbiler og busser.- Vores overordnede formål med en indsats som den torsdag er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. De mange sager viser, at der stadigvæk er en del at arbejde med. Det er bekymrende, at så mange kører for stærkt og er uopmærksomme i trafikken eller sætter sig påvirkede bag rattet, siger Amrik Singh Chadha, der er politikommissær hos Færdselssektionen hos Østjyllands Politi.Han er meget tilfreds med gårsdagens indsats - og glad for den store opbakning fra borgerne, som han og de andre politifolk oplevede under indsatsen.- Vi fik utroligt mange positive kommentarer fra borgerne. Selv dem, der fik en bøde med på vejen. Det er også blandt andet på baggrund af borgeropfordringer, at vi valgte kontrolstederne ud. Så stor ros til borgerne for opbakningen, siger politikommissæren.