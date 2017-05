Ny arbejdsgiverforening på transportområdet har 75 medlemmer

Fredag 5. maj 2017 kl: 10:45

Af: Redaktionen - Det er gået over al forventning, og heldigvis ser det det ud til at fortsætte, for vi har en del drøftelser med vognmænd, der er interesserede i at melde sig ind, siger Gert Jakobsen, der er formand for ITD Arbejdsgiver - og formand for transportorganisationen ITD.- Vi har fået rigtig mange positive meldinger på vores overenskomst, fordi den er smidig og fleksibel og dermed er et godt alternativ til andre overenskomster, siger Gert Jakobsen videre.ITD Arbejdsgiver og Krifa har lavet en mindstelønsoverenskomst, og den er forklaringen på de mange medlemmer, mener direktør i ITD Arbejdsgiver, Kim Høi.



- Jeg tror, at vores succes skyldes, at vi har en anden type overenskomst, som blandt andet giver mulighed for, at dele af lønnen kan forhandles lokalt til gavn for både medarbejdere og ledelse. ITD Arbejdsgiver gør også meget ud af medlemsservice og guider gerne medlemmer, når for eksempel ansættelseskontrakter skal på plads, siger Kim Høi og peger på overenskomstens pensionsordning, som han betegner som meget god.





De nye overenskomster, der blev indgået mellem eksempelvis ATL og 3F på transportområdet, indeholder også muligheder for større fleksibilitet.





