EU-Kommissionen anbefaler udfasning af midlertidig grænsekontrol

Fredag 5. maj 2017 kl: 10:32

Af: Redaktionen EU-Kommissionen understreger, at grænsekontrollen kun udføres målrettet og i begrænset omfang - og kun som en sidste mulighed.Samtidig opfordrer EU-Kommissionen medlemslandene til benytte alternativer, der kan skabe samme niveau af sikkerhed, som grænsekontrollen - eksempelvis øget politi-kontrol i grænseområder og langs hovedfærdselsårer.

EU-Kommissionen fremhæver, at sikkerheden ved EU og Schengen-samarbejdets ydre grænser er blevet styrket. Blandt andet har EU’s aftale med Tyrkiet og etableringen af European Border and Coast Guard i oktober sidste år betydet, at indvandringen til Grækenland er faldet med 97 procent.







Baggrunden for EU-Kommissionens anbefaling er, at situationen med flygtningen og andre mennesker, der forlader deres hjemlande, er stabilisere. Samtidig er der et markant antal illegale indvandrere og asyl-ansøgere i Grækenland.







EU-Kommissionen peger på, at der er sat en række tiltag i gang, der skal løse udfordringerne med flygtninge og illegale indvandrere, der opholder sig i eksempelvis Grækenland.























