- Odense Letbane har peget på Comsa og Stadler

Fredag 5. maj 2017 kl: 09:06

Af: Mikael Hansen Nu skal de tre finansierende parter bag letbanen, Odense Kommune, Region Syddanmark og staten, tage stilling til leverandørvalget og den anlægsøkonomi, der vil være konsekvensen. Det skriver Odense Letbane i en pressemeddelelse.Hvis de tre bidragsydere kan godkende indstillingen fra Odense Letbane, bliver det spanske Comsa S.A.U., der skal anlægge transportsystemet. Det består af skinner, master, køreledninger og stationer samt det store vedligeholdelsescenter i det sydlige Odense. Den fynske entreprenør Munck Gruppen A/S er én af underleverandørerne i Comsas konsortium.Det bliver Stadler Pankow GmbH, der skal levere letbanevognene af typen Variobahn. Disse kendes allerede fra eksempelvis Bergen i Norge, og de vil også køre i Aarhus, når letbanen åbner dér til efteråret. Stadler har hovedkontor i Schweiz, men vil bygge vognene til Odense Letbane i Tyskland.- Vores udpegning af hvem, der er foretrukne bydere, baserer sig på en kombineret vurdering af den tekniske løsning, altså kvaliteten, og prisen. Denne kombinerede vurdering fører frem til de to vindere, Stadler og Comsa, forklarer Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør for Odense Letbane P/S i pressemeddelelsen.Letbanedirektøren ser en klar fordel i, at Stadlers vogne også skal køre i Aarhus, hvor de bliver sikkerhedsgodkendt af de danske myndigheder.- Det betyder, at vi må forvente, at sikkerhedsgodkendelsen hos os vil blive hjulpet på vej. Og så er det i det hele taget en fordel, at vi kan høste af Aarhus’ erfaringer med Stadlers vogne, når de snart begynder at køre i drift, slutter Mogens Hagelskær.Odense Letbane har i 2017-priser en samlet anlægspris på 3,3 mia. kr. indregnet 24 procent i reserver. Det sidste kan blive et kritisk punkt, idet normen er, at 30 procent af budgettet skal være reserver. Fastholdelse af reserver på 30 procent har været et vigtigt punkt i statens skærpede holdning til store anlægsprojekter, bl.a. i debatten om letbanen på ring 3.