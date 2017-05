Greve Kommune vil fortsætte dialog og samarbejde med erhvervslivet

Onsdag 3. maj 2017 kl: 15:00

Af: Redaktionen Da Greve Kommune i sidste uge afholdte Round Table med det lokale erhvervsliv, gjorde formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Morten Dahlin, status på de sidste fire års arbejde med en offensiv kommunal erhvervsindsats, der udspringer af vækstpolitikken. Han fortalte, at vækstpolitikken blev formuleret i samarbejde med erhvervslivet, da kommunen i 2014 efter kommunalvalget havde været gennem en lignende proces med en drøftelse af, hvad kommunen gjorde godt og mindre godt, og hvad kommunen med fordel kunne gøre mere af for at styrke erhvervsudviklingen i Greve. På den baggrund formulerede lokalpolitikerne en vækstpolitik med en handlingsplan, der skulle skabe gode rammer for vækst og udvikling for at øge den private beskæftigelse.





- Det er fantastisk, at så mange virksomheder er mødt op for at evaluere, hvad vi har nået af det, vi i de seneste tre år har arbejdet intenst med for at skabe fremgang for Greves erhvervsliv. Det betyder meget for kommunen, at vi kan have en tæt dialog og et godt samarbejde med vores lokale virksomheder. I kommunen er vi meget bevidste om, at det er godt at have et erhvervsliv, det går godt for, så der er penge blandt andet til skoler, veje og ældrepleje. Vi er optagede af at følge med i, om vores lokale erhvervsliv trives, og hvad der skal til for yderligere at skabe optimale betingelser for at virksomhederne i Greve Kommune kan vækste, sagde Morten Dahlin på mødet.







Det går godt med erhvervsudviklingen i Greve

Morten Dahlin gjorde i sit oplæg opmærksom på, at Greve på flere områder er gået fremad gennem de sidste år - eksempelvis i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet. Her er Greve stadig at finde blandt de bedste erhvervskommuner i Danmark.





- Med hensyn til beskæftigelsen er det i Greve ligeledes gået fremad, særligt inden for iværksætteri, i transport- og logistikbranchen samt på bygge- og anlægsområdet, bemærkede Morten Dahlin og henviste til de såkaldte VækstVilkår Greve undersøgelser.





Ligeledes gjorde Morten Dahlin opmærksom på, at kommunen gennem de seneste år har gennemført en række tiltag for at sikre, at rammerne for at drive virksomhed i Greve er i top. Eksempelvis har kommunen tilstræbt at mindske afstanden med Jobcentret og virksomhederne ved at nedsætte et advisory board med repræsentanter fra både erhvervslivet, ErhvervsCentret og kommunen.





Ligeledes har kommunen sænket dækningsafgiften år for år. Derudover har Greve Kommune moderniseret lokalplanerne for erhvervsområderne i kommunen. For eksempel har kommunen fjernet et utidssvarende krav om, at man både skal bo og drive erhverv samme sted. Desuden har kommunen givet alle kommunale medarbejdere med virksomhedskontakt en række servicekurser. Mere service og mindre myndighed var formålet med dette tiltag. Morten understregede, at kommunen fremadrettet skal arbejde videre med at sikre, at der er en bedre dialog mellem JobCentret og erhvervslivet, så kommunen kan være med til at løse erhvervslivets udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft.





