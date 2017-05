Oslo Lufthavn ved Gardamoen er åbnet efter ombygning og udvidelse

Onsdag 3. maj 2017 kl: 13:40

Fakta om nye Oslo lufthavn:

Kapacitet: 32 millioner passagerer om året

Nye arealer: 117.000 kvadratmeter

Totale arealer: 265.000 kvadratmeter

Nye gate: 11 nye brotilknyttede gater

Nye fjernopstillingspladser: 10

Antal spisesteder: 37

Antal kiosker: 10

Antal butikker: 21

Af: Redaktionen - Norge er afhængig af en velfungerende hovedflyveplads. Nu har vi fået en stor international lufthavn, som hele nationen kan være stolte af, sagde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ved indvielsen.Han fremhævede, at ombygningen og udvidelsen af lufthavnen ved Gardamoen har været et statsligt prestige-projekt til gavn for både ruteflyvning og lavprisflyvning.- Avonor har god grund til at være stolte over arbejdet med udbygningen, sagde han videre.Ombygningen og udvidelsen startede i 2011. Der har været fokus på, at udbygningen ikke skulle ske på bekostnig af passagerer og flyselskaber. Det har været en krævende opgave, da Oslo Lufthavn siden 2011 har oplevet vækst hvert år. I 2016 havde lufthavnen eksempelvis over 25 millioner rejsende.Der er investeret 14 milliarder norske kroner i lufthavnen. Ombygningen og udvidelsen skal være med til at styrke Norges konkurrencekraft internationalt.Avinors konsernchef Dag Falk-Petersen peger på, at overskuddet fra Oslo Lufthavn bliver brugt til at finansiere det øvrige lufthavsnet i Norge.Oslo Lufthavn er i dag næste dobbelt så stor. Der er kommet nye navne på de forskelle gate og store nye arealer.