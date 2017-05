Litauisk lastbilchauffør havde en promille på 4,4

Onsdag 3. maj 2017 kl: 11:26

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Der findes højere promiller, men det er godt nok sjældent det sker, siger vicepolitikommissær i Herning Michael Schultze ifølge dr.dk om den aktuelle sag.Den litauiske chauffør blev opdaget tirsdag morgen, da han sad og hang hen over rattet i sin dansk-ejede lastbil, der holdt parkeret i Sdr. Felding i nærheden af Skjern i Vestjylland.Da en forbipasserende bankede på førerhuset, vågnede chauffører op og startede lastbilen.Det lykkedes den forbipasserende at hoppe op i lastbilen, standse motoren, tage nøglen ud og ringe til Falck, som efterfølgende tilkaldte politiet.En blodprøve viste senere, at chaufføren havde en promille på 4,4.Politiet tog kørekortet fra lastbilchaufføren kørekortet og sigtede ham for promillekørsel. Lastbilen blev senere hentet af den danske ejer.