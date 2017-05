Intelligente sikkerhedssystemer minimerer risikoen for trafikulykker.

LASTBILPRODUCENT:

Onsdag 3. maj 2017 kl: 11:09

Eksempler på intelligente sikkerhedssystemer

Intelligent fartpilot (Adaptiv Cruise Control), en aktiv fartpilot, der hjælper chaufføren med at bevare en indstillet tidsafstand til det forankørende køretøj.

Kollisionsadvarsel med nødbremse, advarer chaufføren, hvis der er risiko for en kollision med et forankørende køretøj, hvorefter bremserne aktiveres om nødvendigt.

Opmærksomhedsassistent, giver chaufføren besked om, at han eller hun bør tage en pause, hvis systemet registrerer tegn på, at chaufføren er uopmærksom eller træt.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Siden november 2015 har det i EU været et lovpligtigt krav, at nye tunge lastvogne med to og tre aksler skal være udstyret med automatisk nødbremse. Målet er at reducere antallet af ulykker, hvor en lastvogn kører op i bagenden af et forankørende køretøj - et ulykkesscenarie, der tegner sig for omkring en femtedel af alle trafikulykker, hvor lastvogne er involveret. I øjeblikket er det et lovmæssigt krav, at katastrofeopbremsningssystemet skal reducere lastvognens hastighed med 10 km/t. Næste år øget kravet til 20 km/t.- Det er rigtig godt, at lovgivningen er blevet strengere, men jeg føler stadig, at de lovmæssige krav er for lave. Hvis du kører med 80 km/t, og kastastrofeopbremsningen aktiveres, så skal du reducere farten med mere end bare 20 km/t for at undgå en alvorlig kollision, hvis det forankørende køretøj holder stille, siger Carl Johan Almqvist, der er trafik- og produktsikkerhedschef hos Volvo Trucks.Volvo Trucks har udviklet et system, der går videre end både de aktuelle og fremtidige lovmæssige krav. Systemet, som blev introduceret i 2012, fokuserer først og fremmest på at advare chaufføren om risikoen for en kollision.- I mange tilfælde er dette nok til, at chaufføren hurtigt kan vurdere situationen og undgå en ulykke, forklarer Carl Johan Almqvist.Nødbremsen bruges kun, hvis det er absolut nødvendigt, og den aktiveres ekstremt hurtigt. Bremsehastigheden - eller retardationen for at bruge det korrekte tekniske ord - er ca. 7 m/sek2, hvilket er på højde med det, mange personbiler kan præstere. I praksis betyder det, at lastvognens hastighed kan reduceres fra 80 til 0 km/t på ca. 40 meter.Systemet overvåger de forankørende køretøjer ved hjælp af kamera og radarteknologi og fungerer, uanset om der er sol, tåge eller mørke. Hvis der er risiko for en kollision, advares chaufføren gradvist med stigende lys- og lydsignaler. Hvis systemet ikke registrerer en reaktion fra chaufførens side, aktiverer lastvognen automatisk bremserne ganske let. Hvis chaufføren stadig ikke reagerer, aktiveres nødbremsen, indtil køretøjet holder helt stille. Efter yderligere fem sekunder uden bevægelse af rattet eller anden reaktion, aktiveres håndbremsen automatisk. Dette er en sikkerhedsfunktion for at forhindre, at lastvognen begynder at rulle, hvis chaufføren er i chok eller er bevidstløs.Når nødbremsen aktiveres, begynder bremselysene at blinke for at advare de bagvedkørende køretøjer, og når lastvognens hastighed falder til under 5 km/t, aktiveres havariblinkene også.Volvo Truck’s system fungerer også på snoede veje og kan skelne mellem autoværn og faktiske forhindringer som eksempelvis køretøjer - herunder motorcykler. For at få det fulde udbytte af systemet er det meget vigtigt at sikre, at alle funktioner - for eksempel ABS-bremserne - fungerer på både lastvogn og påhængskøretøj.I betragtning af den korte tid, der er gået siden indførelsen af lovgivningen vedrørende katastrofeopbremsning, vil der gå noget tid, før den positive effekt vil kunne ses i ulykkesstatistikkerne. Volvo Trucks er dog overbevist om fordelene ved katastrofeopbremsningssystemet og andre aktive sikkerhedsanordninger.Carl Johan Almqvist peger på, at Volvo Trucks’ aktive sikkerhedssystemer er en del af en helhedsløsning, der tydeligt er med til at reducere de forskellige farer i trafikken.- Men det er vigtigt at være opmærksom på, at teknologien alene ikke kan gøre det. For at opnå et sikkert trafikmiljø kræver det en aktiv interaktion mellem alle trafikanterne. En erfaren og opmærksom chauffør, der håndterer sit køretøj ansvarligt, er stadig den bedste beskyttelse mod ulykker, siger Carl Johan Almqvist.