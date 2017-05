Et tabt hjul første til større uheld på motorvej E45

Onsdag 3. maj 2017 kl: 10:51

Af: Redaktionen Lastbilchaufføren kørte ind i skiltevognen, hvilket betød, at begge vognbaner blev spærret. Efter en times tid blev den ene vognbane åbnet for trafik igen.Mens oprydningsarbejdet stod på ved Tilst, voksede køen sydpå. Det fik flere bilister ved Firkløveret til at bakke i nødsporet for at komme væk fra E45 og ned på Herning-motorvejen.





Østjyllands Politi anmoder kraftigt bilister til aldrig at benytte nødsporet ved kødannelser. Det er både ulovligt og til fare for redningskøretøjer.

Kort efter klokken 14.00 åbnede begge spor igen.







