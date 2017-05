Tre selskaber er overført fra NSB til Samferdselsdepartementet

JERNBANEREFORM I NORGE:

Onsdag 3. maj 2017 kl: 10:36

Af: Redaktionen Målet med jernbanereformen er at gøre sektoren mere kundeorienteret og effektiv. Samferdselsdepartementet i Norge - det svarer til det Transportministeriet i Danmark - varslede i september sidste år, at ejerskabet til selskaberne for togmateriel, togvedligehold og salg- og billettering skulle overføres fra NSB til Samferdselsdepartementet i første halvår af 2017.Norske tog AS skal eje persontogene. Entur AS skal levere et fælles billetsystem for togtilbudene og tjenester knyttet til rejseplanlægning og elektronisk billettering. Mantena AS tilbyder togvedligehold til alle person- og godstogoperatører i Norge og Sverige i konkurrence med andre.NSB AS forbliver et helejet statsligt selskab under Samferdselsdepartementet.- Tydeligere organisering og øgede investeringer betyder bedre tilbud til de rejsende. Med departementet som ejer sikrer vi, at opgaverne fortsat løses på en god måde, samtidig som perspektiverne i selskaberne kan favne hele jernbanesektoren, siger Ketil Solvik-Olsen.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.