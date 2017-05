Post-koncern har fået nye bestyrelsesmedlemmer

Onsdag 3. maj 2017 kl: 10:29

Af: Redaktionen På generalforsamlingen, hvor stemmerne er fordelt lige mellem Danmark og Sverige, blev resultatopgørelser og balancer for 2016 for PostNord AB og PostNord-koncernen godkendt. Generalforsamlingen besluttede også, at der i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling ikke udloddes udbytte.











Om de tre nye medlemmer i PostNord AB’s bestyrelse Måns Carlson, født 1968, er civilingeniør med en MBA fra INSEAD. Han er kansliråd i Enheden for statsejede selskaber under Näringsdepartementet i Sverige

Jesper Lok er født i 1968. Han har en MBA fra Nova Southeastern University, Tokyo. Jesper Lok er administrerende direktør i Allianceplus A/S og seniorrådgiver i Boston Consulting Group. Han er bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S og Esvagt A/S. Næstformand i Danish Crown A/S. Medlem af præsidiet i UNICEF Danmark

Peder Lundquist er født i 1970. Han har en MSc i statsvidenskab fra Århus Universitet. Peder Lundquist er afdelingschef i finansministeriet i Danmark

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor.

Generalforsamlingen besluttede også, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard og Anitra Steen. Derudover valgte generalforsamlingen Måns Carlson, Jesper Lok og Peder Lundquist som nye medlemmer af bestyrelsen. De afløser Mette Grunnet, som af helbredsmæssige årsager forlod bestyrelsen 14. februar, samt Torben Janholt og Magnus Skåninger, som ikke ønskede genvalg.

