Transportorganisation siger nej tak til særregel for hvil i førerhuset

Onsdag 3. maj 2017 kl: 10:24

Af: Redaktionen I Danmark er spørgsmålet også aktuelt, da Enhedslisten ser et flertal i Folketinget, som går idn for en skærpet indsats med højere bøder til chauffører, der holder deres lovpligtige ugehvil på mindst 45 timer i førerhusene på deres lastbiler. Enhedslisten foreslår eksempelvis bøder på op mod 225.000 kroner.En del tyder på, at EU-kommissionen i den kommende vejpakke vil følge en indstilling fra EU-Domstolens generaladvokat, hvori man forbyder, at chauffører kan foretage deres lovpligtige 45 timers hvil i deres køretøj. Samtidig er det forventningen, at EU-Kommissionen vil indføre en ny model, hvor chaufføren kan afholde flere reducerede hvil og dermed kan udskyde det lovpligtige 45 timers hvil. Forslaget vil betyde, at chaufførerne får mulighed for at køre ude i længere tid - før han skal afholde sit lovpligtige 45 timers hvil. Derudover skal chaufføren kompensere for de reducerede hvil i perioden.Hvis de kommende regler tillader chaufførerne at udskyde deres lovpligtige 45 timers hvil, vil det ifølge ITD sikre mere effektivitet i transportplanlægningen for både chauffører og transportvirksomheder.- Samtidig imødekommer det generaladvokatens indstilling om, at chaufføren ikke må foretage det lovpligtige 45 timers hvil i førerhuset. Forslaget er et godt eksempel på en fælles EU-løsning, som sikrer mere fair konkurrence - og bedre vilkår for chaufførerne, siger Karen Roiy, der er public affairs chef i ITD.



- Vi håber, at den danske transportbranche og de danske politikere i fælleskab vil kæmpe for det forslag, som EU-Kommissionen forventes at fremsætte i vejpakken. Vi har nogle europæiske regler for køre- og hviletid, som blandt andet stiller krav om et 45 timers hvil hver anden uge. Vi er så tæt på EU-Kommissionens vejpakke nu, at det ville være helt galt at lade os rive med og indføre nye nationale særregler, siger hun.





Karen Roiy peger på, at det efter hendes og ITD’s opfattelse er et problem, at enkelte medlemslande allerede har valgt en national særløsning.





- Det løser nødvendigvis ikke den samlede europæiske udfordring eller stiller de enkelte chaufførerne bedre. I stedet rejser det en række nye spørgsmål om investeringer i sikre rastepladser og overnatningsmuligheder, så både chaufføren og godset er beskyttet, siger hun og fortsætter:





- Netop derfor er det også afgørende, at vi finder fælles europæiske løsninger på de udfordringer, vi har i branchen. Der er behov for bedre og klarere regler, og derfor håber vi, at politikere og branchen i fællesskab kan arbejde videre på de konklusioner, som EU-Kommissionen forventes at præsentere i vejpakken sidst i maj.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.