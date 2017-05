Dansk rederi får medalje for at fjerne kemiske stoffer

Onsdag 3. maj 2017 kl: 09:55

Dansk skibsfart tager ansvar

Af: Redaktionen Frank Trojahn, chef for Marinestaben, overrakte tirsdag medaljer og diplomer til besætningen på DFDS’ danskflagede fragtskib Ark Futura. I 2016 benyttede Forsvaret skibet til at transportere dele af Libyens kemiske stoffer til destruktion, med hjælp fra støtteskibet Absalon.- Vi er glade for samarbejdet med militæret og dermed muligheden for at deltage i missioner, der kan bidrage til en mere sikker verden. Det er jeg sikker på, at vores besætningsmedlemmer også gør, og derfor er jeg meget taknemlig over den anerkendelse for indsatsen, som Forsvaret i dag giver de besætningsmedlemmer, der har deltaget i operationen, siger Niels Smedegaard, der er administrerende direktør i DFDS.- Vi ser meget frem til at fortsætte med at understøtte forsvaret og til de altid meningsfulde opgaver, som samarbejdet medfører, siger han videre.Ro/ro-skibet Ark Futura er chartret af det danske forsvar som en del af det såkaldte Ark-projekt. Projektet blev etableret i 2003 i et samarbejde mellem den daværende Forsvarskommando, Danmarks Rederiforening og Maersk Broker. Siden 2006 har Ark-projektet været et samarbejde mellem Danmark og Tyskland om skibe til strategisk søtransport.Sidste år indgik DFDS en ny fireårig kontrakt med det danske forsvar om at stille skibe til rådighed for Ark-projektet. Den danske handelsflåde understøtter med sin store ekspertise inden for søtransport Forsvarets strategiske mobilitet. Dermed er DFDS en vigtig del af et bredt samarbejde, som blandt andet også tæller Beredskabsstyrelsen og Skat.Gennem det offentligt-private partnerskab har Danmark også fjernet kemiske stoffer fra Syrien i 2014, ligesom Ark Futura i 2015 hjalp med i indsatsen for at bekæmpe ebola ved at transportere køretøjer til Vestafrika.Danmarks Rederiforening lagde lokaler til tirsdagens medajleoverrækkelse.