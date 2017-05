Socialdemokrat forlader EU-Parlamentet ved næste valg

Onsdag 3. maj 2017 kl: 09:34

Af: Redaktionen - Der er lidt over to år til det næste valg, og jeg annoncerer min afsked nu, så Socialdemokratiet i Nordjylland har tid til at finde en god kandidat. Det er enormt vigtigt for Nordjylland at have en stemme i Bruxelles, og jeg og mit kontor vil selvfølgelig gøre vores til at klæde den nye kandidat godt på til opgaven, skriver Ole Christensen på Facebook.Ole Christensen, der fylder 62 år her i maj, begrunder sin beslutning med, at han gerne vil have mere tid til sin familie.- Det har været en spændende tid, og jeg er glad for mit arbejde. Men det er også hårdt at være så meget væk fra min kone, mine børn og mit nye barnebarn. Min familie har været helt fantastiske og bakket mig op gennem alle årerne. Men nu vil jeg altså også gerne kunne være sammen med dem uden altid at have det ene ben på vej ud af døren, skriver Ole Christensen på Facebook.Ole Christensen fremhæver, at han fortsætter sit arbejde for ordentlige arbejdsvilkår og for det danske fiskeri til sin sidste arbejdsdag.