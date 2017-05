Bron mellem Sjælland og Skåne fik en god start på året

Onsdag 3. maj 2017 kl: 09:25

Hovedposter i perioden (millioner kroner) Jan – mar. 2017 Jan – mar. 2016 Udvikling Indtægter vej 267 263 4 Indtægter jernbane 126 124 2 Øvrige indtægter 5 2 3 Indtægter i alt 398 389 9 Driftsomkostninger - 59 - 62 3 Afskrivninger -69 -68 -1 Resultat af primær drift 270 259 11 Finansielle poster -61 -46 -15 Resultat før værdireguleringer 209 213 -4 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 181 -392 Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -6 25 Periodens resultat 384 -154

Af: Redaktionen Totalt set steg motorvejstrafikken i årets første kvartal med 3,1 procent, hvilket svarer til en stigning på 521 køretøjer i døgnet sammenlignet med samme periode sidste år. Det, at påsken faldt i andet kvartal i år i stedet for første kvartal som sidste år, påvirkede de forskellige trafikkategorier.Indtægterne steg i årets første kvartal med 9 millioner kroner samtidigt med, at driftsomkostningerne faldt. Resultatet før renter blev på 270 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 11 millioner kroner. Renteomkostningerne steg med 15 millioner kroner - hovedsageligt på grund af en højere inflation i Sverige og Danmark.- Det er en rigtig god start på året. De øgede indtægter skyldes i høj grad indsatsen over for vores BroPas-kunder med gode kampagner, tips og tilbud - først og fremmest via sociale medier. I første kvartal kan vi se et rekordhøjt antal nye BroPas-kunder. Stigningen i renteomkostningerne som følge af højere inflation er helt som forventet, siger Caroline Ullman-Hammer, der er administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.Øresundsbron’s resultat blev på 209 millioner kroner før værdiregulering, hvilket er et fald på 4 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år.





* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.







Trafikudvikling i perioden januar-marts Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Udvikling trafik Fritid 4.724 4.829 -2,2% Pendler 6.345 5.897 7,6% Business 3.008 2.749 9,4% Kontant 2.056 2.200 -6,5% Personbiler totalt* 16.132 15.675 2,9% Lastbiler 1.289 1.215 6,1% Busser 88 99 -11,3% Totalt 17.510 16.989 3,1%









* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm

Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. 400.500 husstande har fritidsaftalen BroPas

Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet





