Sirener og app hyler onsdag klokken 12

Onsdag 3. maj 2017 kl: 09:02

Gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg

Afvent information fra DR eller TV 2

Sådan lyder det onsdag den 3. maj:



Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder

Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet

Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

App’en Mobilvarsling hyler også



Varsling til døve og hørehæmmede



Af: Redaktionen Sirenerne bliver testet hvert år den første onsdag i maj. Det er der to hovedårsager til.- Sirenerne er det helt store håndtag til at advare befolkningen, og vi skal sikre os, at sirenerne virker. Vi skal også sikre os, at folk ved, hvad de skal gøre, hvis sirenerne hyler, så derfor tester vi systemet på Store Hyledag, siger Lars Aabjerg Pedersen fra Center for Krisekommunikation i Beredskabsstyrelsen.Når varslingssignalet lyder, skal man:Og så er der en vigtig ting, man ikke skal gøre - hverken på Store Hyledag, eller hvis sirenerne hyler for at advare borgerne.- Man skal ikke ringe 112. Man skal kun ringe 112, når der akut er fare på færde, og man har brug for eksempelvis ambulancen, brandvæsnet eller politiet. Ringer man for at spørge, hvorfor sirenerne hyler, kan man blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen, siger Lars Aabjerg Pedersen.Under testen onsdag lyder der tre signaler:Afprøvningen af sirenerne med fuld lyd sker hvert år den første onsdag i maj. Foruden den årlige test afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd. Sirenerne dækker cirka 80 procent af Danmark, og hvis det er nødvendigt, kan politiet nå flere med højttalervogne.Onsdag 3. maj er det ikke kun sirenerne, der hyler. App’en Mobilvarsling, der viderebringer advarsler fra myndighederne på mobiltelefonen ved større ulykker og katastrofer, testes nemlig sammen med sirenerne.Så hvis man har Mobilvarsling på sin smarte telefon, larmer den også onsdag 12.00 - medmindre man har slået lyden fra i app’en eller på telefonen.App’en ’Mobilvarsling’ er udviklet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Vejdirektoratet, Rigspolitiet og DMI. Den kan downloades til Android- og iOS-telefoner fra Google Play og App Store.Døve og hørehæmmede har mulighed for at tilmelde sig en sms-service, som udsender en sms med info om hændelsen. Sms-systemet testes også på Store Hyledag.