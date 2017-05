MAN TGE-varebil nummer 00000001 er kørt af samlebåndet

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 21:40

Skræddersyede løsninger for krævende kunder

Den nye TGE leveres i et stort antal varianter, så den kan skræddersys til kundens ønsker - præcis som MAN’s øvrige køretøjer

Som varebil leveres den i tre forskellige længder med tre forskellige taghøjder og varerum fra ca. 10 til 18 kubikmeter samt totalvægte mellem 3,0 og 5,5 ton.

MAN TGE kommer også som chassis med tre-mands førerhus samt som mandskabsvogn med plads til 3+3 personer

Motorudvalget består af nyudviklede fire-cylindret dieselmotorer i fire forskellige effekttrin mellem 102 og 177 hk

Udvalget af transmissioner omfatter både en sekd-trins gearkasse med manuelt gearskift og en otte-trins med fuldautomatisk gearskifte. Afhængig af TGE’ens totalvægt og motorvariant kan den leveres med forhjuls-, baghjuls- og fire-hjulstræk

Af: Redaktionen Med MAN TGE 00000001 er MAN’s længe ventede varebil er på vej til de første danske og europæiske kunder. Serieproduktionen er gået i gang på en nyopført fabrik i Polen, hvor produktionen ventes at runde 20.000 enheder om året.- Hos MAN er vi mest kendte for at producere mellemtunge og tunge lastbiler og busser. Fra nu kan vi også levere ægte erhvervskøretøjer helt nede fra 3 tons totalvægt, siger Nicolai Sperling, der er Country Project Manager for MAN varebiler i Danmark.Han har de seneste halvandet år arbejdet på at gøre MAN-organisationen klar til også at sælge og servicere køretøjer i den lette ende.- En stor del af MANs kunder - både inden for lastbiler og busser - har også en varebil eller to i forretningen. Hidtil har de købt varebiler af andre mærker, men fremover kan de blive godt kørende i en MAN-varebil, siger han.Den nye MAN TGE er udviklet i samarbejde med MAN’s moderselskab, Volkswagen, der også vil markedsføre den som VW Crafter. Det kan lyde som en modsætning at moder- og datterselskab kører i direkte konkurrence om stort set de samme kunder med det samme produkt, men hos MAN frygter man ikke konkurrencen.- Volkswagen har stor erfaring og succes med at markedsføre sine varebiler, herunder Crafter, til traditionelle varebilskunder. Det vil sige håndværkere, forretninger, mindre industri med mere. Hos MAN ser vi andre muligheder for succes ved at markedsføre TGE’en som et ”ægte erhvervskøretøj” gennem en B2B-organisation, der har stor succes med at levere mellemtunge og tunge køretøjer. Vi er vant til at servicere kunderne på en meget professionel måde med kvalificeret rådgivning, lange åbningstider, effektiv nødservice, konkurrencedygtige serviceaftaler med mere. Det vil også gælde for den nye MAN TGE, siger Nicolai Sperling.Blandt de kundesegmenter, som MAN især vil satse på, er logistik- og kurérvirksomheder, transportbranchen generelt samt erhvervsdrivende med behov for mere skræddersyede løsninger - noget som MAN også er gode til i de tungere segmenter.Salget i Danmark starter for alvor til september, men inden længe kan MAN lægge de første kundeordre i produktion. Dette gælder også for de ordrer, som MAN fik, da TGE’en havde Danmarkspremiere på Transportmessen i Herning i marts.