Den svenske regering skærper grænsekontrollen

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 18:58

Af: Jesper Christensen Sverige vil også skærpe kontrollen med gennemlysning af køretøjer og kameraovervågning. Det er blandt andet en øget kontrolindsats fra svensk politi, der giver mulighed for at ophæve kravet om, at transportvirksomheder, der transporterer mennesker ind i Sverige over Øresund, skal foretage ID-kontrol.Den svenske regering peger på, at hverdagen vil blive lettere for pendlere over Øresund, når kravet om ID-kontrol bliver ophævet.ID-kontrollerne på Øresundsfærgerne bliver også ophævet, mens de fastholds på alle andre færger, der anløber svensk havn fra udlandet.Den svenske regering påpeger, at den er indstillet på at genindføre kravet om ID-kontrol, hvis behovet opstår.- Vi er i tær dialog med vore myndigheder for at kontrollere det. Regeringen gjorde det, som krævedes for at få Sverige ud af den situation som rådede i efteråret 2015. Og vi vil tage ansvar for, at vi ikke havner der igen, påpeger den svenske regering.