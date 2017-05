Rejsekortet viser vejen til Malmø

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 14:32

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På stationen Malmö C er der opsat to rejsekortstandere, så alle, der rejser på rejsekort personlig, flex og anonym, kan tjekke ud og ind enten individuelt eller flere sammen. På denne måde bliver det lettere at tage toget mellem Danmark og Sverige.- Det har længe været et ønske at tilbyde kunderne at rejse til Malmø C på rejsekort, så vi er glade for, at det nu er muligt. Dermed kan kunderne slippe for at købe en særskilt Øresundsbillet for at komme over broen. Taget i betragtning, at over 2 millioner kunder har et rejsekort, så bliver det lettere for mange, siger Jan Sigurdur Christensen, der er direktør i DSB Kommerciel.Med den nuværende situation, hvor der er id-kontrol på stationen ved Kastrup Lufthavn, forventer DSB ikke, at det giver en markant vækst i rejselysten. Det gør dog turen enklere, derfor følger DSB udviklingen i håbet om, at kunderne tager muligheden til sig.Prisen for en voksen standard-billet mellem eksempelvis København H og Malmø er 89 kroner - det samme som en Øresundsbillet.