Gevinsten for forsøg på momssvindel for 41 millioner kroner var tre år fængsel

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 14:19

Af: Redaktionen Fremgangsmåden var enkel. Sammen med en eller flere ukendte personer oprettede den 44-årige mand et selskab, hvor han selv stod som direktør og ansvarlig indehaver, og hvor han alene stod som anpartshaver. Herefter lavede han en momsindberetning for firmaet, der ville indbringe ham en momsrefusion på 41.029.635 kroner.





Men en medarbejder hos Skat fattede mistanke og bad om at se dokumentation fra firmaet.





- Den tiltalte fik aldrig udbetalt pengene, da han ikke kun skaffe dokumentation for sit momsregnskab. Det var under retssagen ikke muligt at afklare, hvad motivet havde været, udover at han gerne ville tjene nogle hurtige penge, og så håbede han, der ikke var nogen hos Skat, der opdagede det, siger specialanklager ved Østjyllands Politi Peter Rydder.





Den 44-årige blev ved Retten i Aarhus idømt tre års fængsel og en tillægsbøde på 41 millioner kroner.





