Trafikselskab sender 21,5 millioner kroner tilbage til region og kommuner

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen Årsregnskabet betyder nemlig, at Sydtrafik kan sende omkring 21 millioner kroner retur til ejerne, og det er en nyhed, der glæder Sydtrafiks bestyrelsesformand, Jesper Frost Rasmussen.





- Det er rigtig positivt, at vi nu kan sende nogle af de penge, som region og kommuner har afsat, retur samtidigt med, at vi kan konstatere, at der er kommet flere passagerer i busserne, siger bestyrelsesformanden og fortsætter:





- Med årsregnskabets resultat er vi i stand til at sende et vigtigt signal til omverden om, at der er styr på økonomien, at alle økonomiske aftaler med ejerne er overholdt og at der er budgetsikkerhed i Sydtrafik. Det er et rigtig godt fundament at drive trafikselskab på.







Det er kombinationen af øgede indtægter og faldende udgifter, der har resulteret i det positive resultat. Navnlig de øgede indtægter er direktør Lars Berg særdeles stolt over.









- Det er med stor tilfredsstillelse, at jeg kan konstatere, at organisationens arbejdede seneste tre år med kundefokus har båret frugt. Den flotte passagerfremgang som har skabt fremgangen er udsprunget af de mange kunderettede aktiviteter, som Sydtrafik har gennemført i 2015 og 2016. Regnskabsresultatet bekræfter, at den kurs vi har udstukket, og det arbejde vi har igangsat, er det helt rigtige, siger Lars Berg.



