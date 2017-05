Leth er banens stemme

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 11:58

Aarhus-dreng med tilknytning til skinner

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Aarhus Letbane har haft besøg af journalist, forfatter, tv- og filmmand, foredragsholder, cykelkommentator og digter, Jørgen Leth. Han kom til byen 26. april for at indtale standsningssteder og servicemeddelelser til kommende passagerer på Letbanen.- Jeg elsker de navne der, det gør jeg altså. Det har været en kæmpe fornøjelse for mig at læse dem op og sørge for, at de bliver bevaret i min indtaling, siger Jørgen Leth.For Jørgen Leth var det en drømmeopgave at få lov at sætte lyd på Danmarks første letbane.- Jeg synes, at det er en skøn opgave, jeg har fået. Det må jeg sige. Der er jo nærmest en drøm. Jeg har et stort nok ego til at nyde sådan en rolle. Det er da klart, siger Jørgen Leth.I lydstudiet var også projektleder Britta Lyager Degn og direktør Claus Rehfeld Moshøj, som guidede Jørgen Leth igennem talepapiret. Blandt Aarhus Letbanes medarbejdere var der stor begejstring for valget af Jørgen Leth.- Jørgen Leth har en stemme, som vi alle sammen kender. Det er jo enormt vigtigt. Det er identitetsgivende for Letbanen. Vi har brugt enormt meget tid på hele designet af Letbanen - at gøre det lækkert og attraktivt. Der er stemmeelementet med til at give dét ekstra. Det giver os identitet, for det er jo en Aarhus-dreng, der kommer hjem, siger direktør Claus Rehfeld Moshøj.Efter lydoptagelser var det en tilfreds Jørgen Leth, som trådte ud af lokalet.- Jeg føler, at det hang meget godt sammen, og at der var en vis vægt i det. Det var autentisk. Det er mig, der læser. Det er personligt, og samtidig dækker det funktionen, siger Jørgen Leth, der glæder sig til, at Letbanen åbner op for passagerer.Valget af Jørgen Leths karakteristiske stemme er ikke tilfældig. Udover et efternavn, der passer til Letbanen, har han også en interesse for tog, som er kommet naturligt gennem opvæksten i Aarhus.Med en far, som i årtier var værkfører hos DSB ved remisen, var det en selvfølge, at besøget blev rundet af med en tur på Letbanens Trafik- og Servicecenter. Netop dette område vakte minder for Jørgen Leth, som samtidig fik mulighed for at se letbanetogene helt tæt på.- At det er mig, der skal byde velkommen i de nye, flotte tog. At føre dem rundt og sige, hvor de er. Det kan jeg skide godt lide, siger Jørgen Leth, da han sidder i et af de nye letbanetog.For Jørgen Leth er opgaven mere end bare en oplæsning af standsningssteder og steder i Aarhus.- Som juniorrytter dengang jeg boede i Aarhus og kom ind i cykelsporten - der har jeg fået et forhold til mange af de steder, som man kommer til her, siger Jørgen Leth, mens han forklarer stednavnenes betydning for ham.- Det er ikke bare ord. Det dækker også et sted, som man har kendt og godt kan lide at tænke på. Bare det at sige de her aarhusianske stednavne, er jeg virkelig glad for. Det går lige til hjertet. De siger mig så meget. Mange af de steder er, hvor jeg har oplevet noget, siger han.Blandt de steder, som har betydning for Jørgen Leth er flere steder langs ruten - for eksempel Østbanetorvet, Aarhus Universitet og Skejby.