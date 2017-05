Franske bøder for ugehvil er mindre end fremført

Af: Redaktionen DI Transport har tjekket hos den internationale vognmandsorganisation IRU, der oplyser, at de udstedte bøder i Frankrig er på 750 euro, hvilket svarer til 5.625 kroner. Det dækker over den samlede bøde til chauffør og vognmand.DI Transport påpeger, at det i Danmark ville svare til en vejledende bøde på 2.000 kroner til chaufføren og 4.000 kroner til vognmanden.- Man sammenligner æbler og pærer, når man sammenligner de to forskellige sanktionssystemer. I Frankrig fastlægger man ofte et bødeloft, mens vi i Danmark fastlægger den vejledende bøde, siger Michael Svane, der er branchedirektør hos DI Transport.Han peger på, at skiftende socialdemokratiske justitsminister - blandt andet Morten Bødskov og Mette Frederiksen - tidligere i diverse svar til Folketinget har oplyst, at afholdelse af et ugentligt hvil i førerhuset er en mindre overtrædelsen uden betydning for trafiksikkerheden.DI Transport påpeger, at det er lovligt at afholde et reduceret ugentlig hvil på op til 45 timer i førerhuset, hvis den er indrettet med passende sovepladser. Derfor virker det uproportinalt med en kæmpebøde for et ekstra minuts hvil.- Der skal måske lidt rimelighed ind i debatten. Bøder på næsten en kvart million til en lastbilschauffør for en mindre overtrædelse uden betydning for trafiksikkerhed er i hvert fald helt ude af proportioner, siger Michael Svane.