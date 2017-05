Nødtelefonerne langs vejene bruges sjældent og tages derfor ned

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 11:22

Af: Redaktionen - De gamle nødtelefoner er simpelthen blevet overhalet af den nye teknologi i form af mobiltelefonerne, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.



- De er blevet gjort overflødige. Og derfor har vi besluttet at afvikle dem, siger han videre.





Vejdirektoratet peger på, at man som trafikant i stedet skal bruge sin mobiltelefon, hvis man har behov for at indberette nødsituationer eller trafikfarlige forhold - sådan som langt de fleste danskere allerede gør i dag.





- Sikkerheden betyder utroligt meget for os i Vejdirektoratet. Derfor har vi studeret de sikkerhedsmæssige konsekvenser af denne beslutning nøje. Og det er vores vurdering, at trafikanterne kan få den samme trafiksikkerhed ved hjælp af deres mobiltelefoner, hvorfra de både kan tilkalde assistance ved direkte opkald og ved hjælp af en app, siger Niels Tørsløv.





Han henviser i den forbindelse til, at telefon-systemet er indrettet således, at når man ringer 112, bliver ens opkald dirigeret hen til den nærmeste telemast uden hensyn til, hvem man bruger som operatør. Det optimerer muligheden for, at man har dækning på sin mobiltelefon, uanset hvor på statsvejnettet man befinder sig.







Han peger desuden på, at 96 procent af alle husstande har mindst én mobiltelefon.





- Og den andel er formentlig endnu højere for dem, der også har en bil, siger han.





Økonomisk set bruger Vejdirektoratet 4 millioner kroner om året på at drive nødtelefonerne. Disse udgifter vil nu blive sparet. Hvis nødtelefonerne skulle drives videre, ville Vejdirektoratet derudover skulle bruge 56 millioner kroner på en omfattende udskiftning af dem, eftersom mange af de eksisterende nødtelefoner er slidte eller forældede.













Vejdirektoratet vil supplere nedlæggelsen af nødtelefonerne med en kampagne, der skal hjælpe trafikanterne med at bevare sikkerheden på køreturen. Kampagnen vil blandt andet have disse hovedbudskaber:

Hav altid en opladt mobiltelefon i bilen

Husk, at man kan bruge sin mobiltelefon til både at tilkalde hjælp og angive ens præcise placering over for beredskabstjenesten

- Hvis vi skulle forny nødtelefonerne, ville hver enkelt nødopkald - hvis man gør det hele op i udgifter til løbende drift og udskiftninger - koste mere end én million kroner, siger Niels Tørsløv.

