Byretten skærpede bøden til bulgarsk transportvirksomhed

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 11:08

Om førerattester

En førerattest er en attest udstedt af et EU-land til en transportvirksomhed (hjemmehørende i det EU-land), der attesterer, at en tredjelandsborger ansat i virksomheden er ansat på samme løn og arbejdsvilkår som landets egne borgere

Førerattesten skal medbringes i lastbilen og er et krav for at for eksempel en makedonsk statsborger må køre for en bulgarsk virksomhed i EU.

Af: Redaktionen Sagen startede, da Tungvognscenter Syd mandag 3. oktober sidste år standsede en lastbil fra den bulgarske transportvirksomhed ved Vejle. Chaufføren i lastbilen var makedoner og skulle derfor have en førerattest.- Chaufførens førerattest så underlig ud, så politiassistenten undersøgte sagen nærmere. De bulgarske myndigheder oplyste, at der ikke var udstedt førerattest til chaufføren, og at den fremviste attest var falsk, siger specialanklager ved Sydøstjyllands Politi, Pernille Moesborg.Chaufføren blev standset igen 8. november og denne gang blev han anholdt.- Normalt er bøden for ikke at sørge for en førerattest til sin chauffør på 35.000 kroner. I denne sag blev der udmålt en skærpet bøde, fordi chaufføren ikke blot kørte uden førerattest, men fremviste en falsk, siger anklager ved Sydøstjyllands Politi, Pernille Moesborg.Den bulgarske virksomhed har nægtet sig skyldig og har taget betænkningstid i forhold til dommen.