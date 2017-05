Nethandel-gruppe udvider aftale med postkoncern

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 10:52

Om Qliro Group

Qliro Group er en stor e-handelskoncern i Norden, der blev etableret i 1999

Gruppen er i dag en førende e-handelsaktør inden for forbrugsvarer og livsstilsprodukter med CDON.com, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) og Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com og Fitness Market Nordic)

Betalings- og forbrugerfinansieringsløsningen Qliro indgår også i koncernen

I 2016 havde gruppen indtægter på 4,5 milliarder svenske kroner

Qliro Groups aktier er noteret på Nasdaq Stockholms Mid-capliste

Af: Redaktionen Det nye aftale er resultatet af et udvidet strategisk samarbejde mellem parterne og betyder, at PostNord bliver hovedleverandør af pakkelogistik til Qliro Groups nordiske kunder. Det drejer sig hovedsagelig om pakketjenesten MyPack og varebreve, men aftalen omfatter også et mindre antal leveringer til døren, returneringer og paller.Qliro Group har samarbejdet med PostNord i Sverige siden 1999 og i Danmark siden 2009. En vigtig parameter i forbindelse med aftalen er PostNords nordiske perspektiv med satsning på et harmoniseret produktudbud, nordiske kundeportaler og tjenester.- Vi valgte PostNord på grund af kombinationen af en god totalløsning og en god pris. Vi opbygger en nordisk platform og værdsætter deres tilgang med at finde en sammenhængende løsning til produktudbud i Norden. PostNord har også helt klare ambitioner om at udvikle sine produkter og tjenester i tæt partnerskab med os som kunde, siger Fredrik Gardefors, der er Senior Manager Corporate Development i Qliro Group.