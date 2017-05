Mors-vognmand har fået 500 nye heste

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 10:43

Af: Redaktionen Efter de første otte uger er omme, er Benny Lindbjerg temmelig imponeret af den nye bil - og han bliver faktisk mere og mere imponeret for hver dag.- Jeg har lige været til det første indkøringsservice, og der var ikke en eneste fejlkode i computeren. Ikke én, siger vognmanden, der kan konstatere, at den nye trækker kører faktisk 500 meter længere på en liter dieselolie end forgængeren - en Volvo med en motor på 500 hk.- Som vognmand skal jeg jo selv betale dieselolien, så jeg spidsede ører, da Stiholts værkstedschef i Thisted, Niels Kristensen, fortalte om de gode erfaringer med brændstofforbruget i Scania’s nye 500 hk-motor. Egentlig var jeg ved at købe en S 580 V8, men jeg ombestemte mig, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, siger Benny Lindbjerg.Han kører næsten altid med en totalvægt, der ligger tæt på den øverste grænse. Det kan eksempelvis være med levende muslinger på en fire-akslet tiptrailer eller med muslingeskaller i en 100 kubikmeter walking floor-trailer. Han kører også med halm og foderstoffer, men uanset læsset trækker hans 500 nye heste fremad.Den nye S 500 er opbygget af Stiholt i Thisted med hydraulikanlæg, heldækkende alu-dørk, høj galge og Stiholts specialitet i form af en kraftig sikkerhedsbjælke bagest, der forhindrer, at bagenden af chassiset beskadiges ved nærkontakt med svanehalsen på traileren.Benny Lindbjerg har ikke kun været god ved sin tegnebog ved at vælge en af markedets mest økonomiske og avancerede lastbiler. Han har også været god ved sig selv, idet der i førerhuset er blevet plads til flere pakker, end han normalt får til jul. Det gælder blandt andet lyspakke med LED-forlygter, chaufførpakke+, infotainmentpakke, klimapakke, sikkerhedspakke, tryghedspakke og læderpakke.Lastbilsælger Lars Pedersen har stået for salg og levering inklusiv en otte-årige serviceaftale med udvidet drivlinegaranti.