Ny software kan begrænse luftforurening fra skibe

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 10:24

Udvikling af ny state-of-the art teknologi

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Baggrunden for at udvikle den nye software er, at reglerne omkring udledning af NOx fra skibe er blevet strammet i de senere år. Fra 2016 har der i Nordamerika været krav om at reducere udledningen med 75 procent fra store to-takts dieselmotorer på nye skibe, og om et par år vil den samme reduktion også være et krav i Nordsøen og Østersøen.NOx reduceres blandt andet med EGR-teknologi, hvor hele eller del af udstødningsgassen recirkuleres tilbage til motoren.- Regulatoren til EGR-teknologien betød dog, at der blev skabt sort røg i forbindelse med kraftige accelerationer af skibet, hvilket er uønsket og derudover kan skade motoren. Den sorte røg kunne fjernes ved at manøvrere skibene anderledes, men vi ville gerne bevare de nuværende sejlegenskaber og i stedet løse problemet på en anden måde, forklarer Head of Emission Control Casper Hededal Svendsen, MAN Diesel & Turbo.I første omgang forsøgte virksomheden sig med konventionelle tiltag, men da det ikke virkede, besluttede de, at der var brug for bistand udefra til at få løst udfordringen.- Vi vurderede, at der var behov for en større indsats med avanceret teknologi. Det var vanskeligt at få den opgave til at passe sammen med de øvrige udviklingsopgaver, og vi besluttede derfor at indgå et erhvervs ph.d.-samarbejde med DTU for at se, om det kunne bringe os videre, Casper Hededal Svendsen.Samarbejdet inddrog danske DTU Elektro, der har stor viden om automation og kontrol, og svenske Linköping Universitet, som er eksperter i motorer til biler og lastbiler. Denne forskning tjente som inspiration for ph.d.-studerende Kræn Vodder Nielsen.Da skibsmotorer er anderledes end motorer i lastbiler og busser - de er eksempelvis to-takts motorer og ikke fire-taktsmotorer - var det ikke muligt bare at kopiere tilgangen fra bilmotorer.- Jeg har i stedet koncentreret mig om at udvikle en ny metode, der passer bedre til skibsmotorer, siger Kræn Vodder Nielsen.MAN Diesel & Turbo anvender EGR-teknologi, hvor en del af udstødningsgassen bliver recirkuleret til motoren for at begrænse NOx-emissionen. Det er i den forbindelse afgørende, at recirkulationen sker med den rette mængde udstødning, så der recirkuleres nok til at mindske NOx-dannelsen og at der samtidig er tilstrækkelig ilt til at forbrænde brændstoffet - og dermed forhindre sort røg, når skibet for eksempel skal sætte farten op eller bremse ned.Forholdsvis tidligt i ph.d.-forløbet var Kræn Vodder Nielsen ude at sejle med et stort containerskib for at få en fornemmelse af, hvordan hans forskning i den sidste ende skulle anvendes.- Jeg fandt ud af, at de daværende akademiske metoder til udvikling af styring af en skibsmotor med EGR-teknologien var for komplekse. Det blev derfor hurtigt klart for mig, at jeg var nødt til at udvikle en simpel model, der kun omfatter den kritiske del af systemet, som vi ønskede at forbedre. Derfra udviklede vi en ny styring, der koordinerer recirkulering og brændstofindsprøjtning uden at kræve for meget tuning af andre dele af systemet, forklarer Kræn Vodder Nielsen.Det lykkedes Kræn Vodder Nielsen at udvikle en ny state-of-the art reguleringsteknik, som er testet på et par skibsmotorer undervejs i projektet. Her viste det sig hurtigt, at de virkede, så dannelse af sort røg blev undgået, uden at det gik ud over skibets manøvreevne.Kræn Vodder Nielsen er nu ansat hos MAN Diesel og skal bidrage til den endelige klargøring af den nye software, så det fra slutningen af året kan blive en del af nye skibsmotorer.- I starten skal jeg med ud og installerede det på skibene, men på sigt er det meningen, at jeg skal udarbejde en vejledning, så skibsbyggere og besætning selv kan fintune systemet, siger Kræn Vodder Nielsen.En ny erhvervs ph.d. er bestemt en mulighedBåde Kræn Vodder Nielsens vejleder på DTU, professor Mogens Blanke, og MAN diesel & Turbo understreger, at det har været et meget vellykket erhvervs ph.d.-projekt.- Det skyldes blandt andet, at vi har haft et klart afgrænset projekt. Men også at Kræn Vodder Nielsen har været i stand til at udnytte både den akademiske tilgang, der undersøger alle detaljer i en udfordring, og samtidig have fokus på, at vi som virksomhed har brug for et produkt, der virker. Det har tilsammen givet en helt ny løsning, som vi ikke selv havde overvejet, siger Casper Hededal Svendsen fra MAN Diesel.Han tilføjer, at succesen også hænger sammen med, at Kræn Vodder Nielsen som person ikke har holdt sig tilbage fra at trække i arbejdstøjet og få beskidte fingre undervejs, så hans projekt ikke bare resulterede i teoretiske computerberegninger og modeller, men også kom skridtet videre i form af en løsning, der kan bruges i den virkelige verden.MAN Diesel & Turbo vil overveje at bruge en erhvervs ph.d. igen, hvis virksomheden en anden gang står med en lignende afgrænset udfordring.