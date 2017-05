Salget af de mest miljørigtige biler er mere end halveret

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 09:56

Af: Redaktionen Faldet i salget af el-biler og hybridbiler er et resultat af den lov, som et flertal i Folketinget ved tog og som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016.Faldet i salget af el-biler og hybridbiler har været større, politikerne havde forventet. Derfor har politikerne bag elbilaftalen aftalt at indfasningen af afgifterne udskydes, og der er givet et ekstra incitament.Hos De Danske Bilimportører er man glade for den nye aftale, men ser det som endnu en lappeløsning.- Den nye aftale er naturligvis positiv, men problemet er at vilkårene endnu en gang er midlertidige og at forbrugerne såvel som branchen ikke har et stabilt, fremtidssikret og langtidsholdbart afgiftssystem at forholde sig til. For at Danmark rigtig skal kunne få glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler, som reelt kan løse danskeres transportbehov, skal vi ikke have mere ”stop and go” politik. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nye teknologi, som vi ser komme fra fabrikkerne, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.Lov-ændringen er endnu ikke vedtaget.