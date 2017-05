Bilsalget ligger stadigt på højt niveau

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 09:50

Af: Redaktionen I løbet af de første fire måneder af 2017 er der solgt og nyregistreret 77.531 personbiler. Tallene for april i år ligger med 17.610 solgte personbiler 11,4 procent under april sidste år.De Danske Bilimportører peger på, at de store forskydninger mellem marts og april i henholdsvis 2016 og 2017 kan skyldes påsken, som i år lå i april, men i marts sidste år.I marts i år var der 23 arbejdsdage, mens der var 17 i april. April er også typisk en måned, hvor mange skal have afholdt ferie.- Helt generelt mener vi i branchen at årsagerne til det høje niveau for bilsalget, som vi har set gennem lang tid, skyldes det fortsat lave renteniveau, den generelle stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet. Samtidig går det godt med forbrugertilliden og så ikke mindst ønsket hos forbrugerne om en moderne mere sikker og miljøvenlig bil, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.De mange nye biler på vejene er ikke alene en tilvækst til bilparken, men i høj grad udskiftning af gamle biler. Det er positivt for både miljø og sikkerhed.- Hos De Danske Bilimportører glæder vi os naturligvis over, at det gode salg fortsætter, og vi har en forventning om, at det fortsætter i 2017. En del af de nye biler bidrager til væksten i bilparken og dermed danskernes mobilitet, men den største del er udskiftninger af den eksisterende bilpark, og det er positivt for såvel miljøet og trafiksikkerheden, idet nye biler helt generelt har lavere udledning og er mere trafiksikre end gamle biler, siger Gunni Mikkelsen.









