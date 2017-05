Udlejningsfirma kører ud med varevognsleasing

Tirsdag 2. maj 2017 kl: 09:39

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye varevognsflåde hos Sixt Biludlejning rummer et bredt udvalg af varevogne i 10 kategorier fra en lille varebil og kassevogne til store ladvogne og mandskabsvogne.Det nye leasingkoncept indebærer en fast leasingydelse hver måned uden udbetaling og et opsigelsesvarsel på løbende måned plus 30 dage. Leasingkonceptet omfatter 35.000 km om året og med 2.916 km pr. måned.- Varevognsleasing har aldrig været nemmere. Når man leaser varevognen hos Sixt, binder man ikke kapital som ved et varevognskøb, men styrker likviditeten i sit firma og kan aflevere varevognen efter brug. Hos Sixt får man et fleksibelt koncept med alle indbyggede fordele, sikker styring af budgettet, fuld brugsret over bilerne, serviceaftale samt vejhjælp. Det er et ”all inclusive" leasingkoncept, siger administrerende direktør hos Sixt Biludlejning, Philip Schack.Med konceptet kommer fordele som erstatningsbil uden beregning samt mulighed for at skifte til anden bilgruppe. Firmalogo og satellit-flådestyring kan som tilkøb monteres, inden bilen udleveres.