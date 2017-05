Uddannelse var i centrum ved vækstteamdebat

Tirsdag 2. maj 2017

Af: Redaktionen De to ledere af de maritime uddannelsessteder på Sydfyn, Jeppe Carstensen fra Marstal Navigationsskole og Jesper Bernhardt fra SIMAC i Svendborg, hilste vækstteamets anbefalinger på uddannelsesområdet velkomne og glædede sig til at se anbefalingerne udmøntet i politisk handling.- På SIMAC glæder vi os til at komme i gang. Det kan kun gå for langsomt. Det Blå Danmarks succes skyldes flere ting. Godt købmandskab er det ene. Gode rammebetingelser for godt købmandsskab. Og sidst men ikke mindst samarbejdet mellem rederierne og uddannelsesinstitutionerne, siger Jesper Bernhardt, direktør i SIMAC.Uddannelse er også vigtigt for de lokale folketingspolitikere, der ligeledes deltog i debatten. Alle efterspurgte de bedre muligheder for at bygge videre på kompetencer fra flere brancher.- Det er relevant, at vi ser på, hvordan vi tiltrækker flere unge til faget. Det er afgørende, at vi i dag sikrer en større fleksibilitet for de unge på tværs af uddannelser og brancher, siger Trine Bramsen fra Socialdemokratiet.Der er lydhørhed på Christiansborg overfor vækstteamets anbefalinger og uddannelsernes bekymringer. Erhvervsordfører for det Konservative Folkeparti, Anders Johansson, påpegede, at trods den aktuelle nedgang i rederierhvervet, skyldes det lavere antal danske søfolk i høj grad manglende kvalificeret arbejdskraft.- Faldet af danske ansatte skyldes, at vi ikke får uddannet nok. Jeg er stor tilhænger af at lave fleksible ordninger, hvor man kan komme flere steder hen i løbet af sin praktiktid, og at man kan få flere ud i offshoresektoren, siger Anders Johansson, som mener, at en DIS-udvidelse kan skabe plads til flere danske søfolk.Begge temaer bakkes op af Venstres medlem af Erhvervsudvalget Erling Bonnesen, som også ser en DIS-udvidelse som oplagt for yderligere dansk beskæftigelse.- Samtidig med at vi skaber gode rammevilkår virker det helt rigtigt, at vi øger satsningen på uddannelse på ryggen af Rederiforeningens udspil om uddannelse, siger Erling Bonnesen (V).Der var enighed om at arbejde videre med anbefalingerne i de tre partier for at sikre bedre rammevilkår.Efter mandagens debat var der rundvisning på isbryderen Thorbjørn, der i dag ligger i havnen i Svendborg.