Transportorganisation vil fokusere på sine nuværende medlemmer

Mandag 1. maj 2017 kl: 11:23

Af: Redaktionen ITD kan konstatere, at organisationen på fem år har fået 40 procent flere medlemmer. I 2016 kom 88 nye medlemmer til, at ITD nu har 823 medlemmer.

Hos ITD er man glade for medlemstilgangen, men flere medlemmer - optaget på meget kort tid - betyder også et stort pres på ITD's ydelser.





- Vi er stærkt optaget af fortsat at kunne yde et meget højt serviceniveau, at bevare nærheden til hvert enkelt medlem og at være en relevant og dygtig samarbejdspartner, så derfor har vi brug for at pleje vores eksisterende medlemmer og tid til eftertanke i forhold til at "genfinde" ITD's identitet som forening i lyset af den nye medlemssituation, siger Carina Christensen, som ved årsskiftet tiltrådte som direktør for ITD.





- Der er behov for en "timeout" i forhold til vores hidtil meget offensive medlemshvervning, så vi vil i resten af året slippe "foden fra speederen" i forhold til vores offensive medlemshvervning. Vi byder selvfølgelig stadig velkommen til nye medlemmer, der selv henvender sig, siger hun.









Hvordan foreningen kan højne det faglige niveau og opkvalificere rådgivning og ydelser, så der sikres en endnu mere kompetent og professionel betjening af medlemmerne

Hvordan ITD kan blive stærkere og skarpere i det politiske arbejde ude og hjemme

- Vi vil især gerne være endnu dygtigere til at betjene de mange af vores medlemmer, der har vækstambitioner og ekspansionsplaner nationalt og internationalt, og som kan og vil bringe det danske transporterhverv fremad, siger Carina Christensen.



Sideløbende med opbremsningen sætter ITD gang i et strategiarbejdet, der skal fokusere på to ting.

